В Казани сбежавший из наркодиспансера нижегородец совершил 10 краж

Полицейские смогли установить причастность 39-летнего мужчины к серии краж. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Обвиняемый приехал в Казань для лечения наркозависимости и был помещен в наркодиспансер, из которого позже сбежал.

Мужчина рассказал, что снял квартиру в городе и при помощи краж стал зарабатывать деньги, которые спускал на приобретение наркотических средств.

Для совершения преступлений нижегородец выбирал магазины с пластиковыми дверями, вскрывал их отверткой или повреждал. Кражи осуществлял в период с 2 до 4 утра, когда на улице нет прохожих. На данный момент мужчина признал свою вину и находится под стражей.

В настоящее время расследование продолжается.