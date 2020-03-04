В Казани на продажу выставили фабрику Алафузова. Что будет с культовым проектом?

На сайте Авито появилось объявление о продаже льнопрядильной фабрики Алафузова - здания, построенного в начале 18 века. До 2007 года фабрика функционировала по назначению, лишь поменяв спецификацию - здесь начали работать с шерстью, а в 2013 году здание приобрел казанский предприниматель Андрей Питулов. Фабрика Алафузова стала культовым тусовочным местом для местной молодежи, а автобусная остановка в честь прошлого фабрики продолжила носить название "Льнокомбинат".

Двор фабрики

В объявлении о продаже, помимо стандартных данных о площадях и цене, которая, кстати, составляет 300 миллионов рублей, указано, что на фабрике проходят различные закрытые мероприятия. Здесь играют диджеи, проходят концерты известных и неизвестных групп, тематические вечеринки. Здание и территория фабрики стали одним огромным арт-пространством. Самые знаменитые объекты, пожалуй - это огромные лица. Одно из них даже украшает вход со стороны улицы.

Вход на фабрику. На КПП даже сидит сторож. Фото из архива редакции

Корреспондент ProKazan.ru выяснил у руководителя проекта "Фабрика Алафузова" Андрея Питулова, что происходит и какая судьба ждет проект.

Андрей, как получилось, что фабрика выставлена на продажу? Это ведь было культовым местом...

- Оно есть. Речь идет о продаже здания, которое принадлежит мануфактурам, его никогда никто не смотрел. Инициатива принадлежит нашим соседям, мы готовы продать свой объект, потому что нет денег на дальнейшее развитие. Нам хотелось бы видеть объект законченным, красивым. Надеемся, что найдется инвестор.

Территория фабрики

А что будет со всей тусовочной жизнью фабрики?

- Могу сказать, что на ближайшие полгода запланировано множество мероприятий, и мы планируем их провести. Если вдруг инвестор найдется и нам запретят проводить вечеринки, то найдем другое место. У нас очень много звуковой и световой аппаратуры, материалов для декорации. Поэтому мы сможем очень быстро все восстановить на новом месте. А мест у нас в Казани достаточно. Но конечно, мы надеемся, что инвестор захочет сохранить наш формат, его это заинтересует, и мы продолжим работать здесь.

Граффити на территории фабрики повсюду

Также Андрей отметил: несмотря на объявление о продаже фабрики, вечеринки не отменяются. 6 марта на фабрике Алафузова будет играть DJ LIST, 7 марта состоится благотворительная вечеринка с участием нескольких десятков диджеев, деньги передадут детским благотворительным фондам, 8 марта на фабрике ожидается музыка от INSTINCT MELOMANA. Все подробности можно узнать в официальной группе лофта "В Контакте".