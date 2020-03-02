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В Конституции могут закрепить понятие брака, которое снимет вопросы соблюдения прав секс-меньшинств

Cегодня, 19:20 29 0 Автор: prokazan.ru

В Конституции РФ могут закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает "Дума ТВ".

Поправка была внесена в проект об изменении Конституции президентом России. Владимир Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок к Конституцию поддержал идею закрепить в Основном законе страны понятие брака и его расшифровку. Он отметил, что идея защищать традиционные семейные ценности является правильной, но нужно с особой тщательностью подходить к выбору формулировок.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что закрепление в Конституции института брака как союза мужчины и женщины снимет ряд вопросов к России со стороны Совета Европы, в том числе касательно соблюдения прав секс-меньшинств.

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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2020
19:44
Т.е. права секс меньшинств не соблюдут, чтобы не соблудали друг с другом, подружка с подружкой. )

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