К 100-летию ТАССР в Татарстане планируют вырастить 100 тон форели

Крестьянско-фермерское хозяйство «Светлое озеро» в Зеленодольском районе в этом году планирует открыть первую очередь рыбной фермы. Об этом сообщил руководитель исполкома Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев на совместном заседании советов района и города Зеленодольска. Уже в этом году в планах на новом производстве вырастить 100 тонн форели.

Добавим, что в марте еще в одном населенном пункте РТ - Лаишеве - планируют начать строительство завода по выращиванию лососевой форели, он будет выпускать по 100 тонн товарной рыбы.