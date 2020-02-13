На сайте администрации Уфы хакеры разместили ссылку на секс-услуги

13 февраля на сайте администрации Уфы появилась ссылка на сайт с заказом проституток, пишет издание UFA1.RU.

Информация о том, что "индивидуалки из Сочи часто вдохновляют на подвиги" появилась в новости от 17 сентября 2019 года. Материал на сайте рассказывал о новом арт-объекте в ТЦ "Планета".

Скриншот с сайта мэрии

"Разнообразие в сексуальном плане дает хороший толчок для новых идей в бизнесе и личной жизни, удовлетворенный мужчина готов свернуть горы и работать сутками на результат, поэтому индивидуалки из Сочи часто вдохновляют на подвиги, помогая полноценно расслабиться и выпустить пар в минуты блаженства" - гласит несанкционированная вставка в цитату спикера.

В администрации города прокомментировали инцидент:

"13 февраля зафиксированы случаи внешнего вмешательства в работу официального сайта Администрации Уфы. Злоумышленники вставляют посторонние ссылки в новости, размещённые на сайте в 2019 году.

В данный момент специалисты по информационной безопасности разбираются в ситуации. Система защиты сайта будет усилена. Пресс-служба мэрии Уфы призывает с пониманием отнестись к возникшей нештатной ситуации" - такое сообщение появилось на сайте органов власти.

После обращения журналистов новость на сайте привели к изначальному виду.