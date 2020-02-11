Банк «Открытие» аккредитовал еще один жилой комплекс в Татарстане

Банк «Открытие» продолжает развивать сотрудничество со строительным сектором Татарстана. Список аккредитованных банком объектов льготного кредитования пополнился проектом российского-финского строительного концерна «ЮИТ». Покупатели квартир ЖК «Green» могут оформить ипотеку по программе «Новостройка» в банке «Открытие» по ставке от 7,95% годовых. Минимальный первоначальный взнос по этой программе составляет от 30% от стоимости приобретаемого жилья.

Благодаря аккредитации объектов, клиенты застройщика могут сэкономить время при оформлении кредита – банк уже проверил надежность застройщика и возводимых объектов, поэтому собирать пакет документов по приобретаемой недвижимости нет необходимости.

Напомним, что в банке также действует упрощенная схема подачи заявки по двум документам, которая распространяется в том числе и на квартиры в аккредитованных комплексах. Для оформления кредита по этой программе достаточно предоставить в банк всего два документа: паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность. Сумма кредита по этой программе от 500 тысяч до 8 млн рублей, минимальный размер первоначального взноса – от 40%. «Этот вариант удобен тем, кто хочет максимально быстро выйти на сделку и не тратить время на сбор документов для подтверждения своего дохода», - уточнил управляющий операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамир Габдулхаков.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.