Россияне смогут оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП со скидкой в 50%

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число статей, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Всего новый проект Кодекса предусматривает 1666 статей, при этом проектом Процессуального кодекса РФ предусмотрены скидки на оплату штрафов на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения. Таким образом, оплатить 50% от суммы штрафа можно будет более чем по 1000 статей.

Отметим, что сейчас штрафы со скидкой можно оплатить по 124 пунктам и только в части нарушения ПДД. Новые Кодексы могут вступить в силу с 1 января 2021 года.