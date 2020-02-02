Под Казанью прокуратура заставила местный исполком убрать незаконную свалку

Свалку твердых бытовых отходов ликвидировали в Высокогорском районе по требованию прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, на земельном участке, расположенном на территории Дубъязского сельского поселения Высокогорского МР, находилась несанкционированная свалка ТБО общей площадь 4 380 кв.м. По результатам проверки прокуратура района направила в суд исковое заявление к Исполнительному комитету Дубъязского сельского поселения с требованием ликвидировать свалку.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

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