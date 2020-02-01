Казанец увидел спящую около бара женщину и ограбил ее

В Казани осудили 53-летнего мужчину, который ограбил спящую женщину.

Как сообщили в прокуратуре РТ, инцидент произошел 30 августа 2019 года. Подсудимый, находясь в состоянии опьянения, на улице Батыршина возле бара увидел спящую подвыпившую женщину. Из ее сумки мужчина украл мобильный телефон и ювелирные изделия, причинив женщине ущерб на сумму более 37 тысяч рублей.

Свою вину мужчина полностью признал, частично возместив материальный ущерб потерпевшей. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.



