В России выявлено двое зараженных коронавирусом

У двух человек на территории России выявлено заражение коронавирусом. Об этом со ссылкой на председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяну Голикову пишет ТАСС.

Заболевшие, по ее словам, выявлены в Тюменской области и Забайкальском крае, оба - граждане Китая. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. По последним данным общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

Напомним, что сегодня в казанском аэропорту приземлился самолет из Китая, который встречали медики: всех пассажиров и членов экипажа опросили и взяли у них анализы.

Ранее в Минздраве РФ опубликовали список препаратов, которыми рекомендовано лечить вирус.