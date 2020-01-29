«Назад к крепостничеству»: новый министр связи РФ предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил обеспечить доступ силовых служб к данным россиян. Речь идет о банковских данных, информации от мобильных операторов и других данных. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на презентацию министра, которую Шадаев представил на заседании рабочей группы Госсовета РФ.

Сейчас правоохранительные органы могут получить эту информацию по решению суда, Шадаев же предлагает дать доступ к данным в режиме онлайн. Как показал опрос, казанцы такую идею не поддерживают: более 90% проголосовавших высказались против такой инициативы.

"Назад к крепостничеству"

"Да и так все всё знают.Банкира припугни,он тебе какие хочешь данные выложит,что бы своё очко спасти"

"Сейчас банковские данные через даркнет за копейки продают нечестные работники банков и потом людям названивают мошенники и разводят на деньги".

"Если все личные данные предоставят силовикам, то там, скорее всего, тоже найдутся "умники", кто захочет на этом заработать. Но в этом случае данных будет ещё больше и их круг будет шире - масштаб трагедии выше.

Если и нужно для следствия, то пусть это будет "по запросу" и не "данные всей России", а конкретного подследственного лица."

"Совсем **** у нас в стране"

"Абсолютно ровно. Мы и так все " под колпаком" - пишут горожане в комментариях.

Напомним, что Максут Шадаев стал Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 21 января 2020 года, после отставки предыдущего Правительства РФ в полном составе. Ранее Шадаев работал на руководящих должностях в IT-компаниях, а в последние годы трудился вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.