В многодетных семьях Татарстана детей будут подсчитывать по-новому

В Татарстане по новому индикатору подсчета каждый рожденный в семье ребенок будет учитываться в статистике отдельно.

Ранее второй и последующие дети в семье учитывались в статистике совместно и были прописаны одной строкой. Теперь же каждый ребенок будет прописан в отдельной графе. Об этом на заседании итоговой коллегии Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу рассказала руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Ключевой целью, обозначенной национальным проектом “Демография“, является финансовая поддержка семей при рождении детей. Особое внимание уделяется поддержке молодых, многодетных и неполных семей. В этой связи имеет значение формирование нового индикатора – суммарного коэффициента рождаемости вторых, третьих и последующих детей», – отметила она.

Напомним, Президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта «Демография» поручил выплатить маткапитал первому ребенку, родившему в нынешнем году – в сумме 466,6 тыс. рублей, а в случае рождения в таких семьях второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 тыс. рублей.