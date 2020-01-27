В Татарстане ожидается сильное похолодание

Завтра, 28 января, на территории республики ощутимо похолодает. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью местам возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Минимальные температуры воздуха ночью, утром составят -15..-20˚, при прояснениях термометры покажут -21..-26˚.Максимальные температуры воздуха днем -9..-14˚, в восточных районах до -19˚. На дорогах гололедица, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный.

Однако долго морозы не продлятся, уже 30 января температура воздуха днем снова поднимется до 0˚.