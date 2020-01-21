Татарстанская сеть супермаркетов незаконно уволила 11 человек

Бывшие сотрудники магазина "Эссен-Экспресс+" пожаловались в прокуратуру РТ на незаконное увольнение.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в связи с закрытием магазина в селе Высокая Гора на улице Большая Красная были уволены 11 человек. Согласно закону о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата сотрудников организации работники должны предупреждаться работодателем персонально и под личную подпись не менее чем за два месяца до увольнения. При расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Как показала проверка, указанные требования трудового законодательства ООО "Оптовик" не выполнены, с работниками подписаны соглашения о расторжении трудовых договоров. В целях защиты трудовых прав прав заявителей прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным увольнения и о восстановлении на работе. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.