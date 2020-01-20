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Фото kazanreporter.ru

В Казани досрочно освободили фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Cегодня, 12:20 293 0 Автор: prokazan.ru
Роберта Хайруллина выпустили по УДО

Гендиректора компании-владельца здания ТЦ "Адмирал" Роберта Хайруллина освободили по УДО. Об этом стало известно сегодня, 20 января. Он освобожден от отбывания наказания на 10 месяцев и 8 дней.

Гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" Хайруллин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорён к 9,5 годам в колонии общего режима. Позже в результате  апелляционного рассмотрения срок сократили до 6 лет 2 месяцев. За время следствия Хайруллин отбыл более двух третей назначенного наказания, а также компенсировал ущерб в размере 82 с лишним миллионов рублей.

Напомним, что трагедия в ТЦ "Адмирал" произошла в марте 2015 года. Пожар унес жизни 19 человек, пострадали более 60. Хронику событий можно посмотреть здесь.

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