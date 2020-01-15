В России создана рабочая группа по поправкам в Конституцию. В нее войдет представитель Татарстана

Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что в нее войдут несколько десятков человек: это политики, представители общественных организаций и волонтерских движений, российской науки и медицины, культуры и искусства, спортсмены, журналисты, представители профсоюзов. Среди них - представитель Татарстана: председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Также в списке, утвержденном президентом РФ, есть Елена Исинбаева, Денис Мацуев, Владимир Машков, Ирина Роднина, Леонид Рошаль, Валентина Терешкова, Карен Шахназаров и другие.

Напомним, сегодня Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию России. Они затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.