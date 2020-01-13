Портал Domofond.ru проанализировал среднюю стоимость однокомнатных квартир в городах России за минувший год. Согласно данным, предоставленным пресс-службой, в столице РТ был зафиксирован относительно небольшой рост стоимости "однушек" - 7,9%.

В городах Приволжского федерального округа ситуация с динамикой цен разнится. Для сравнения, в Уфе средняя цена однокомнатной квартиры упала на 0,5%, в столице Марий Эл - на 3,1%, в Саранске также зафиксировано снижение на 1,1%.

В Оренбурге рост цены составил 1,9%, в Ульяновске - 3,6%, в Кирове - 4,3%, в Тольятти - 6,2%, в Перми - 7%. В башкирском Стерлитамаке, в отличие от столицы республики, "однушки" подорожали также на 7%.

Больше всего за минувший год по ПФО однокомнатные квартиры подрожали в Нижнем Новгороде - рост составил 20,2%. При этом на втором месте по динамике цен оказались Набережные Челны: здесь в среднем однокомнатное жилье подорожало на 16,2%.