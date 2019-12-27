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Прощайте, «десятые»: чем мы запомним уходящее десятилетие

Cегодня, 13:00 0 Автор: prokazan.ru

Кажется, вы еще об этом не думали, но 31 декабря закончится не только 2019 год, но и «десятые». Мы помним и «лихие» девяностые, и «гламурные» нулевые. Но чем же запомнится текущее десятилетие? Мы считаем, что «Десятые» - это десятилетие, в котором стал активно развиваться диджитал. Цифровой маркетинг ворвался в наши будни, наполнив их контентом, и за 10 лет наша жизнь кардинально изменилась. Почти все эти перемены связаны с двумя вещами: смартфонами и мобильным интернетом. Не верите? Сейчас докажем по пунктам, чтобы вы могли определить самое знаковое диджитал-событие, повлиявшее на вашу жизнь за последнее десятилетие.

2010: соцсети

До этого года мы не понимали, зачем фотографировать свой обед и ноги на фоне пляжа (грешили, понимаем). Но в 2010-м в App Store (12+) появилось новое приложение – Instagram(12+). В тот же день его скачало 25 тысяч человек, а сейчас его аудитория составляет уже более миллиарда пользователей. За следующие 10 лет соцсети плотно вошли в нашу жизнь: Twitter (12+) для шуток, ВКонтакте (12+) для мемов, и даже TikTok (12+) для забавных музыкальных видео. А при устройстве на работу некоторые уже привыкли предъявлять свою страничку в Facebook (12+) – уже 70% работодателейпроверяют социальные сети соискателей. Все это стало привычным, благодаря развитию мобильного интернета. Ведь без него выкладывать в соцсети фотки или общаться было бы просто сложно – проводить столько времени у домашнего компьютера – роскошь при современном ритме жизни. Но сейчас в России сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны. Операторы связи активно развивают связь четвертого поколения на территории страны, например, Билайн только за последние два года более чем в два раза увеличил число базовых станций.

2011: мессенджеры

Вслед за соцсетями активно стали развиваться и мессенджеры, что неудивительно, ведь бесплатные сообщения потеснили с пьедестала «смски». В 2009 году был создан WhatsApp (6+), постепенно осваивавший российский рынок – к 2015 году в России им пользовались 7,5 млн человек. А в 2013 году создатель «ВКонтакте» Павел Дуров запустил мессенджер Telegram (12+). Уже в первый год его аудитория достигла 1 млн человек. Кто-то пользовался им из-за безопасности, кто-то из-за «легкости», а кто-то из-за смешных стикеров с енотами. Но факт остается фактом: мессенжеры ворвались в нашу жизнь и не сбавляют оборотов. Тому подтверждение - сегодня аудитория WhatsApp насчитывает 1,6 миллиардов человек по всему миру.

2012: смартфоны

В 2008 году на рынок вышел iPhone 3G, а в 2012 году в продажу поступил Samsung Galaxy S III и Sony Xperia E. 1 гб оперативной памяти, 8-мегапиксельная камера, дисплей с диагональю в 4,8 дюймов – средние характеристики телефона тех лет. Сейчас смартфоны совсем другие, теперь предпочтение отдается устройствам с большим дисплеем и объемом памяти. А производители придумывают необычные новшества, например, гибкие экраны. И к в 2019 году представить нашу жизнь без смартфона почти невозможно. Samsung и Apple даже приучили нас следить за их ежегодным противостоянием – чьи же новинки лучше, а за ними подтянулись и китайские производители. Теперь телефон заменяет нам плеер, планер, фитнес-тренера, кинотеатр и далее по списку, выберите своего бойца.  Так компактные и все более производительные смартфоны «подсидели» компьютеры - сейчас почти 30 млн россиян выходят в интернет только (!) со смартфона (у десктопов это число вдвое ниже).  Поэтому крайне важно, чтобы интернет в устройстве работал стабильно и качественно, ведь без него даже самый «навороченный» смартфон – просто телефон, чей функционал не так велик.

2013: мобильный интернет

Развитие соцсетей и мессенджеров происходило вместе с ростом популярности смартфонов. Причина этого роста - становился все более доступным и «шустрым» мобильный интернет. В начале 2010-х по всему миру, включая Россию, начали внедряться сети поколения 4G. Уже в 2013 году Билайн запустил в Москве первую сеть 4G, а за первые 10 месяцев 2019 года Билайн, реализуя задачу по усилению 4G на территории страны, стал лидеромсреди операторов связи в стране по скорости роста сети 4G. В целом, результат налицо – сейчас уже 90% (!) молодежи в стране пользуется мобильным интернетом.

2014: Удаленная работа

Кажется, что в начале 2010-х работать вне офиса могли только авторы текстов. Но к концу 2019 ситуация изменилась, мы пережили бум дауншифтинга, фриланса, и удаленной работы. В 2014 году на рынке «чистых фрилансеров» было 34%, а сейчас, в 2019 – уже 52%. Не последнюю роль в развитии тренда сыграло улучшение качества интернета – большая часть фрилансеров (69%!) находит работу именно в сети. А развитие мобильного интернета сделало мобильными и нас самих. Теперь можно хранить все нужные для работы данные прямо в облаке, и начать трудовой день (или ночь) можно где угодно – в кафе, парке, дома или прямо в метро. Совещание в скайпе на берегу океана? Легко! Вместо двух часов дороги по пробкам, провести встречу онлайн? Пожалуйста! Оптимизировались не только работники, но и мобильный интернет. Билайн продолжил развивать сеть 4G, в 2014 году она появилась в Мордовии, Астраханской, Ростовской, Калининградской, Сахалинской областях, а также в Республике Алтай и Ставропольском крае, Барнауле, Самаре, Казани, Новосибирске, Владивостоке и других городах России.

2015: Умная техника

В 2010-м казалось, что умная техника – это новый ноутбук. Но в 2015 году стартовала продажа умных часов Apple Watch. С тех пор «поумнели» колонки, пылесосы, и даже наши дома. Теперь мы реже теряемся в незнакомых районах и городах с GPS-картами, голосовые помощники могут ответить на наши вопросы, а видеоняни помогают следить за нашими детьми. В том же году Билайн впервые сделал 4G бесплатным и безлимитным для всех владельцев смартфонов в России, что повысило комфорт от пользования всеми умными гаджетами. Все это стало возможным, благодаря мобильному интернету. Первого ноября 2019 года наступило будущее из «Бегущего по лезвию» и, хотя мы (к счастью!) не стали репликантами, роботы стали частью нашей жизни, сделав ее куда проще.

2016: Оплата телефоном

К 2016 году все мы уже привыкли расплачиваться с помощью банковских карт, но от полных карманов монет это еще не избавило – карты терялись, кошельки забывались.  Но в октябре 2016 года в России запустился Apple Pay (16+), в 2017 году за ним «подтянулся» Google Pay (16+). В тоже время росла популярность банковских приложений и предложений «давайте переведу на карту по номеру телефона», которые мы слышим от наших друзей и коллег. Так телефоны стали «мобильными кошельками». Теперь, когда мы расплачиваемся ими, это выглядит слегка футуристично, (но как же удобно!).

2017: Youtube, сериалы, стримы

В 2017 году на Youtube (12+) вышло шоу «вДудь» (16+), которое задало новые тренды на контент в интернете. Для ряда пользователей телевидение заменил YouTube, ставший за этот период не просто площадкой с подборкой смешных видео с котиками (хотя котики остались, не паникуем), но буквально платформой с контентом на разный вкус. Забавно, что изначально платформу создали трое приятелей, которые просто не смогли передать другу видео. Теперь мы сами решаем, что и когда смотреть, и не зависим от телепрограммы. Популярность на этой волне набирали стриминговые сервисы, перезапустив индустрию сериалов (кто еще не видел «Игру престолов» (18+), отзовитесь?). Сериалом в кино становится даже одна из самых популярных и дорогих франшиз 2010-х – «Мстители» (16+). И это связано с тем, что больше не нужно бежать домой к телевизору к 8 вечера, чтобы не пропустить любимый сериал, можно заранее оформить подписку на онлайн-кинотеатр* или оплатить разовый просмотр фильма и посмотреть его где угодно, даже в дороге (и больше никакого настраивания антенны, ура!) Не забудьте, чтобы в руках был смартфон с доступом к скоростному мобильному интернету 4G. Так, в 2017 году абоненты Билайн потребили почти в 3 раза больше мобильного трафика в сети 4G, чем годом ранее. Этот тренд не сбавляет оборотов, показывая ежегодный рост и по сей день.

2018: Доставки всего через интернет

2010-е в шутку называют «раем для интровертов», ведь теперь можно почти не выходить из дома – кажется, что курьером в интернете реально заказать столько всего нужного и интересного. В 2009 году основали компанию Uber. И к 2020 году мы уже можем заказать не только доставку себя до места назначения, но и получить еду из популярных сервисов доставки или товары прямо на дом. Неудивительно, что новую компьютерную игру «DeathStranding»(с англ: «Дэф стрэндин», 18+) рунет встретил, как «симулятор курьера» ( 125 000 результатов по запросу в гугле). Покупки услуг и товаров в интернете стали частью нашей повседневности из-за того, что не требуют усилий. А это возможно в том числе и потому, что качество связи постоянно растет. В 2018 году Билайн взял курс на мощное усиление и развитие 4G в России. Оператор за год построил 16 000 новых базовых станций, в результате сеть 4G выросла в 1,5 раза. А по итогам первых 10 месяцев 2019 года Билайн сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Это стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети – всего за последние полтора года Билайн более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. 

2019: Дроны

В конце 2019 года власти решили создать систему для мониторинга полетов  дронов, а мы этому даже не удивились. В такие моменты становится ясно, что уходящее десятилетие мы запомним именно развитием технологий. То, что в 2010 году казалось необычным, сейчас стало нашей повседневностью. Теперь дроны делают нам фотографии, снимают фильмы, и ищут потерявшихся людей - поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» уже использует технологию, позволяющую искать пропавших людей, пропуская через самообучающуюся нейронную сеть от Билайна фотографии, сделанные с дронов.Сейчас сеть 4G от Билайн обеспечивает покрытием 85% населения страны. А в Москве 4G обновлена более чем на 95%. При модернизации сети в Лужниках была запущена тестовая зона 5G. Билайн (ПАО "ВымпелКом") совместно с компанией Huawei, Российским обществом хирургов (РОХ), Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ) на базе клиники GMS Hospital организовали удаленный консилиум для сопровождения двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей 5G. Запуск 5G по России – задача ближайшего будущего.

За уходящее десятилетие в нашу жизнь плотно вошло множество вещей, без которых теперь сложно представить реальность. Мы, безусловно, стали более зависимы от смартфонов, но  это упростило нашу жизнь и освободило время для свершений. Можно пофантазировать, каким будет наше будущее, стоящее на пороге - полетим ли мы на Марс, станут ли наши машины летающими, придумают ли таблетку от всех болезней? Это предстоит выяснить опытным путем, а пока можно вспомнить прошлое и выбрать самое знаковое для вас диджитал-событие «десятых»!

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8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду