В Татарстане запретят продавать детям снюс. Законопроект уже принят

Во вторник, 24 декабря, в первом чтении и в целом в Госсовете РТ приняли законопроект, ограничивающий продажу бестабачной никотиновой продукции в республике.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, законопроект предполагает запрет на продажу никотиносодержащей продукции (леденцов, подушечек, нетабачных никотиновых пакетиков и пр.) и вейпов детям младше 18 лет. Документ отправлен на подпись Рустаму Мининханову.

Как отметила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, на федеральном уровне подобного документа нет, в связи с чем и назрела необходимость разработки республиканского закона. За его нарушение на граждан будут налагать штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, что употребление детьми снюса стало проблемой для школ России и Татарстана в частности. Ранее корреспондент ProKazan.ru поговорил об этом со школьниками, родителями и учителями Казани.