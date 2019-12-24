Руководителем Кадастровой палаты Татарстана назначена Анна Корнилова

35-летнюю Анну Корнилову утвердили в должности директора Кадастровой палаты Татарстана, соответствующий указ подписал руководитель федеральной палаты Парвиз Тухтасунов, сообщает пресс-служба ведомства.

С августа этого года Корнилова исполняла обязанности руководителя региональной Кадастровой палаты. С 2011 по 2019 годы возглавляла отдел введения ЕГРН Управления Росреестра республики. Корнилова окончила экономический факультет Казанского государственного энергетического университета. До Росреестра занимала ведущие должности в Кадастровой палате РТ. Носит звание заслуженного землеустроителя республики.

Добавим, что в феврале этого года директор Кадастровой палаты РТ Ленара Музафарова покинула свой пост, решив сосредоточиться на развитии сети МФЦ в РТ.