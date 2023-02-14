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"Пришла навестить": женщина убила своего 76-летнего мужа прямо в больничной палате

В Иркутске женщину заподозрили в убийстве пожилого мужа в больничной палате
"Пришла навестить": женщина убила своего 76-летнего мужа прямо в больничной палате

Фото: открытые источники

В Иркутске местная жительница подозревается в убийстве своего 76-летнего мужа в больничной палате. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на СКР.

Тело пациента с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в травматологическом отделении горбольницы. По версии следствия, с пенсионером расправилась супруга во время посещения.

Позже женщина попыталась свести счеты с жизнью, однако выжила и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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