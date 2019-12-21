Открытие главного ледового городка Казани уже близко

Первая в Центральной России ледяная деревня откроется в тестовом режиме у Центра семьи «Казан» в это воскресенье, 22 декабря, официальное открытие состоится 26-го числа.

Из-за сложных климатических условий и постоянного перепада температуры возводить подобные объекты было не просто. Тем не менее, упорным трудом 25 мастеров из России и Европы, результат был достигнут. Внутри арт-объекта располагаются снежные скульптуры, ice-бар, где можно приобрести безалкогольные горячие напитки, выпечку и супы, зоны для свадебных и профессиональных фотосессий. Одновременно деревня может вмещать около 800 человек.