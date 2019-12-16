В РТ мужчина жестоко убил сожительницу

15 декабря ночью в Чистопольскую ЦРБ доставили женщину с тяжелыми повреждениями: закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и закрытой травмой живота. Пострадавшая - 33-летняя жительница села Четырчи - позже скончалась в медучреждении.

Как выяснили сотрудники полиции, травмы женщине нанес ее сожитель - 55-летний мужчина. Его задержали, гражданин во всем сознался и объяснил, что причиной преступления стала внезапная ссора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили в МВД РТ.