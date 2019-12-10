Власти Татарстана объяснили, почему 31 декабря в республике не будет выходным

В пресс-службе администрации Татарстана рассказали, что республика не присоединится к регионам, объявившим 31 декабря выходным днем. Власти считают такие меры нецелесообразными.

«Татарстан – один из экономических и промышленных центров страны. C экономической и практической точки зрения делать дополнительный выходной день – не целесообразно», - цитирует телеграм-канал «Подъем».

31 декабря объявили выходным днем уже в нескольких регионах страны, сегодня к ним присоединилась Ленинградская область. На днях самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что в области также будет рассмотрен этот вопрос.

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект о переносе выходного дня, однако депутаты заявили, что они не успеют рассмотреть вопрос до конца года и обязательно вернутся к нему в следующем году. Также депутат Ярослав Нилов предлагал сократить новогодние каникулы до четырех дней – с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.