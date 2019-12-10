Гулять, так гулять! Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ на деньги, собранные с родителей

Одна из школ Казани устроила корпоратив в Объединенный Арабских Эмиратах на деньги, собранные с родителей. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на выступление прокурора Татарстана Илдуса Нафикова на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Он также отметил, что часть образовательных учреждений превратила школы в бизнес-центры по выколачиваю с родителей средств.

Нафиков привел примеры подобных поборов в гимназии №19 и лицее №35, где за счет собранных с родителей денег администрация начисляла себе премии.

«За счет таких накоплений руководители ряда учреждений оплачивали себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративные выезды в ОАЭ. Вы думаете, кто-нибудь из вышестоящего руководства обратил на это внимание, пресек незаконные действия? Нет. В конце концов, нельзя все время ждать прокурора, когда он придет с проверкой», – цитирует издание Нафикова.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что поездка в Эмираты по итогам международной олимпиады была согласована с Управлением образования города. По его словам, были привлечены не только деньги родителей, но и средства учителей.

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что процесс расходования дополнительных взносов родителей должен быть прозрачен. Он также прокомментировал непонятный ему корпоратив за границей, отметив, что «это не совсем правильно»: «Если люди едут, они должны ехать за свой счет».