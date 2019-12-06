В 2019 году казанцы слушали Billie Eilish и Тиму Белорусских

Сервис Яндекс.Музыка подвел итоги уходящего года. Были проанализированы любимые треки, плейлисты и подкасты жителей Казани на их основе составлен топ любимой музыки жителей столицы РТ в уходящем году.

Так, чемпионами по прослушиванию стали 17-летняя поп-певица Billie Eilish и Тима Белорусских, он стал самым прослушиваемым артистом года в Казани. Также горожане слушали певицу Zivert, Елену Темникову, MARUV, LOBODA, а в топ групп попали HammAli & Navai, Artik & Asti, Imagine Dragons, RSAC и Queen. Топ исполнителей вместе с Тимой Белорусских разделяют Артур Пирожков, Баста, Дима Билан и Макс Корж.

В течение года жители Казани делились любимыми треками в социальных сетях. В топ самых популярных в соцсетях вошли «Ялгыз торна» и «Мэхэббэттэ каргыш» Фирдуса Тямаев, «Песенка прокрастинатора» группы «нежность на бумаге», «Зацепила» Артура Пирожкова и «Незабудка» Тимы Белорусских.