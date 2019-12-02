В аэропорту Казани открылась выставка, позволяющая путешествовать по России

Сегодня состоялось официальное открытие выставки "Путешествие по России. 360", организованное "Русским географическом обществом" совместно с банком "Открытие". Экспозиция расположилась в одном из терминалов международного аэропорта "Казань" им. Г. Тукая. Всего выставка будет представлена в 7 городах России, в число которых вошли Новосибирск, Самара, Хабаровск и Екатеринбург.

Казань стала первым городом, где проект начал свою работу. Он нацелен на знакомство пассажиров, посетителей и иностранных гостей аэропорта с уникальными природными памятниками и ландшафтами России. На выставке организаторы мероприятия представили фильм "Россия. Виртуальное путешествие", который можно посмотреть с помощью очков виртуальной реальности. Кинолента является 8-минутным видеодневником путешественника, в котором он рассказывает о различных уголках нашей страны.

Специально для создания данного проекта съемочная группа "Русского географического общества" объехала 9 регионов России, чтобы с разных ракурсов снять её уникальную природу. В кинофильме зритель может наблюдать панорамы лучших ландшафтов Крыма, Камчатки, Дагестана и Кольского полуострова, с разных сторон рассмотреть Байкал и увидеть подводную жизнь кольчатой нерпы. Фильм вызвал у посетителей выставки неподдельные восторженные эмоции:

"Я никогда не видела ничего подобного, это не похоже ни на 3D, ни на 5D. Очки виртуальной реальности дают полное ощущение, что ты находишься где-то в путешествии. Становится даже немного жутко, потому что ты будто отрываешься от земли. Я считаю, что это точно стоит увидеть каждому" - поделилась впечатлениями посетительница выставки.

Также выставка включает в себя фотогалерею, на которой представлены снимки, сделанные во время создания киноленты. По словам директор департамента регионального развития "Русского географического общества" Сергея Корлыханова, данная выставка организована с целью вдохновить зрителей на новые путешествия и открытия:

"Хочется сказать, что это выставка создана не для того, чтобы просто показать разные достопримечательности и природу России. Наша цель именно побудить людей на путешествия, чтобы они больше узнавали о нашей стране и влюблялись в неё".

Данный проект поддержал банк "Открытие". Дамир Габдулхаков - управляющий банком в РТ - поблагодарил "Российское географическое общество" за проявленную инициативу и сообщил, что компания рада быть частью проекта. Организация проводит такие выставки ежегодно. На 2019 год она организовала более 100 экспозиций, которые посетили около 4 млн человек. К слову, посетить экспозицию "Путешествие по России. 360" может любой желающий абсолютно бесплатно. Выставка будет работать до 17 декабря в зоне прилета терминала 1А.