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kzn.ru

В Казани появится 2 тысячи площадок для раздельного сбора мусора

02.12.2019, 09:56 177 24 Автор: prokazan.ru

До конца 2022 года в двух тысячах казанских дворах будут построены новые и переоборудованы существующие площадки для раздельного сбора мусора. Об этом сегодня сообщили в администрации города. До конца текущего года управляющие компании и ТСЖ установят еще 70 таких площадок.

Сейчас в Казани разрабатывают экспериментальный проект по установке фандоматов – устройств для приема тары. Их установят на улицах города и в торговых центрах.

В администрации отмечают, что на сегодняшний день в 80% многоквартирных домов города установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.

 

комментарии

Горожанин
2
02 декабря 2019
10:16
Озвучьте цену такого вывоза мусора .
Горожанин
1
02 декабря 2019
11:08
В Ново-Савиновском районе уже функционирует раздельный сбор мусора - мусор отдельно, контейнеры отдельно. Причем мусор лежит на детской площадке дома в 5 метрах от детского сада.
На заявление, что это является нарушением СанПИНа, сотрудники ЖЭУ-51 и Ук уютный дом пишут, что это единственно возможное место для установки контейнеров.
Тогда как в протоколе собственников жилья предложено 2 других места размещения.
В итоге ук уютный дом и жэу-51 действуют с нарушением требований жильцов и никто им ничего за это сделать не может.
А почему? Потому что руководитель ук уютный дом - депутат госсовета
Горожанин
1
02 декабря 2019
11:14
Тут подойдет выражение - заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет. Надеюсь, таких как вы, меньшинство.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
1
02 декабря 2019
11:15
Тут подойдет выражение - заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет. Надеюсь, таких как вы, меньшинство.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
0
02 декабря 2019
11:30
Фандоматы ... Какое слово то ругательное.
Горожанин
2
02 декабря 2019
11:31
Ошибаетесь.
За 70 лет социализма в нашем народе настолько глубоко засел стадный инстинкт, что стоит одному барану кинуть пакет с мусором в какой-нибудь подворотне, так сразу за ним выстраивается очередь
В ответ на комментарий пользователя
Тут подойдет выражение - заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет. Надеюсь, таких как вы, меньшинство.
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Горожанин
3
02 декабря 2019
11:44
Ну не могут же они назвать эьл "пункт приема пластиковой тары".
Ведь тогда людям будет все понятно и доступно. А тут хитровыдуманное слово, мало кому понятное. Сразу поднимает значимость мерии
В ответ на комментарий пользователя
Фандоматы ... Какое слово то ругательное.
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Горожанин
1
02 декабря 2019
12:18
А-а-а ,это как уорлд скилс , мундиал и т.д ? ))))
В ответ на комментарий пользователя
Ну не могут же они назвать эьл "пункт приема пластиковой тары".
Ведь тогда людям будет все понятно и доступно. А тут хитровыдуманное слово, мало кому понятное. Сразу поднимает значимость мерии
Развернуть
Русский обыватель
63
02 декабря 2019
12:46
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
4
02 декабря 2019
13:04
Хочу секс с пятьюмужиками.
Русский обыватель
61
02 декабря 2019
13:07
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
02 декабря 2019
13:57
Чего толку мусор разделять если его перерабатывать негде! Из всех контейнеров один мусоровоз вывозит. Вы сначала завод по переработке постройте а потом про мусоросжигательный думайте.
Горожанин
2
02 декабря 2019
14:07
Отличная новость. Но надо ещё активнее этим заниматься, ставить отдельные контейнеры для стекла, пластика, бумаги и т.д. как это в Европе делается.
Горожанин
0
02 декабря 2019
15:11
одно за собой и другое потянет, будут же развивать дальше
В ответ на комментарий пользователя
Отличная новость. Но надо ещё активнее этим заниматься, ставить отдельные контейнеры для стекла, пластика, бумаги и т.д. как это в Европе делается.
Развернуть
Горожанин
1
02 декабря 2019
17:15
Вы в счет-фактуру загляните. С Вас сейчас берут завышенные платежи за вывоз тбо. Однако, в эту цифру уже заложены взносы на строительство мусорного завода.
Иными словами строительство завода финансируете Вы, а не спонсор
В ответ на комментарий пользователя
Чего толку мусор разделять если его перерабатывать негде! Из всех контейнеров один мусоровоз вывозит. Вы сначала завод по переработке постройте а потом про мусоросжигательный думайте.
Развернуть
Горожанин
1
02 декабря 2019
17:16
Если Вы пенсионерам доплачивать будете, чтобы у них на кухне была возможность разместить 4 ведра для мусора
В ответ на комментарий пользователя
Отличная новость. Но надо ещё активнее этим заниматься, ставить отдельные контейнеры для стекла, пластика, бумаги и т.д. как это в Европе делается.
Развернуть
Горожанин
0
02 декабря 2019
17:21
В Европе собирают пластиковые бутылки, которые потом тоннами закупает Россия
В ответ на комментарий пользователя
Отличная новость. Но надо ещё активнее этим заниматься, ставить отдельные контейнеры для стекла, пластика, бумаги и т.д. как это в Европе делается.
Развернуть
Горожанин
2
02 декабря 2019
18:15
Сегодня выдрал из стены вещатель с проводами и выбросил в контейнер безраздельно. Надоел гундеть.
Ага
0
02 декабря 2019
18:46
Зачем мои сообщения минусят? Я реально хочу секс с пятью мужчинами, могу за деньги даже. Я же не для себя стараюсь - я за Путина таким образом!
Горожанин
0
02 декабря 2019
18:47
Ага, ты дебил...
Горожанин
0
02 декабря 2019
21:22
сортировочные станции уже есть в городе, плюс мусорные операторы могут и продавать мусор другим сортировочным станциям
В ответ на комментарий пользователя
Чего толку мусор разделять если его перерабатывать негде! Из всех контейнеров один мусоровоз вывозит. Вы сначала завод по переработке постройте а потом про мусоросжигательный думайте.
Развернуть
Горожанин
0
03 декабря 2019
12:29
будем сортировать городских чинуш головы их в один контейнер ноги в другой, яйца в третий.

того кто выдумал в казани эту чепуху повесим
Горожанин
0
04 декабря 2019
03:54
еще же поставят такие штуки, который принимают бутылки пустые сразу и выдают денежку))
Горожанин
0
04 декабря 2019
03:55
во всех странах есть маленькие квартиры, и почему-то находят место. И зачем 4 ведра? Бумагу можно в пакет складывать и он будет долго набираться
В ответ на комментарий пользователя
Если Вы пенсионерам доплачивать будете, чтобы у них на кухне была возможность разместить 4 ведра для мусора
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