В Казани появится 2 тысячи площадок для раздельного сбора мусора

До конца 2022 года в двух тысячах казанских дворах будут построены новые и переоборудованы существующие площадки для раздельного сбора мусора. Об этом сегодня сообщили в администрации города. До конца текущего года управляющие компании и ТСЖ установят еще 70 таких площадок.
Сейчас в Казани разрабатывают экспериментальный проект по установке фандоматов – устройств для приема тары. Их установят на улицах города и в торговых центрах.
В администрации отмечают, что на сегодняшний день в 80% многоквартирных домов города установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.
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На заявление, что это является нарушением СанПИНа, сотрудники ЖЭУ-51 и Ук уютный дом пишут, что это единственно возможное место для установки контейнеров.
Тогда как в протоколе собственников жилья предложено 2 других места размещения.
В итоге ук уютный дом и жэу-51 действуют с нарушением требований жильцов и никто им ничего за это сделать не может.
А почему? Потому что руководитель ук уютный дом - депутат госсовета
За 70 лет социализма в нашем народе настолько глубоко засел стадный инстинкт, что стоит одному барану кинуть пакет с мусором в какой-нибудь подворотне, так сразу за ним выстраивается очередь
Ведь тогда людям будет все понятно и доступно. А тут хитровыдуманное слово, мало кому понятное. Сразу поднимает значимость мерии
Ведь тогда людям будет все понятно и доступно. А тут хитровыдуманное слово, мало кому понятное. Сразу поднимает значимость мерии
Иными словами строительство завода финансируете Вы, а не спонсор
того кто выдумал в казани эту чепуху повесим