В Казани появится 2 тысячи площадок для раздельного сбора мусора

До конца 2022 года в двух тысячах казанских дворах будут построены новые и переоборудованы существующие площадки для раздельного сбора мусора. Об этом сегодня сообщили в администрации города. До конца текущего года управляющие компании и ТСЖ установят еще 70 таких площадок.

Сейчас в Казани разрабатывают экспериментальный проект по установке фандоматов – устройств для приема тары. Их установят на улицах города и в торговых центрах.

В администрации отмечают, что на сегодняшний день в 80% многоквартирных домов города установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.