В Казани появились новые дорожные знаки.

Как сообщили в Комитете города по транспорту, на новых муниципальных парковках Казани, которые появились с 1 ноября, установлены совмещенные знаки "Платная парковка", "Парковка для инвалидов" нового образца.

"Это сделано с целью сокращения количества устанавливаемых дорожных знаков, для удобства визуального восприятия, а также в целях экономия бюджетных средств" - уточнили в ведомстве.

Напомним, что новые парковки в Казани открыли с 1 ноября, до 9 декабря они будут бесплатными, а с 9 декабря стоимость часа на этих парковках составит от 30 до 50 рублей.