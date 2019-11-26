Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что продление трассы Москва – Казань до Владивостока на сегодняшний день не целесообразно. Перспективным в ведомстве назвали продление автодороги до Кузбасса, сообщает РИА Новости.

Накануне, 25 ноября, глава «Автодороа» Вячеслав Петушенко заявил, что уже в следующем году будет прорабатываться вопрос продления трассы, которая получит индекс М-12, до Екатеринбурга. А позже будут рассматривать ее продление до Владивостока.

«Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора. ... Сегодняшняя та же трасса Чита-Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер», - отметил Волков.

По его словам, Минтрас подготовит предложения о том, как можно продлить трассу до Кузбасса, но решения будут приниматься не раньше 2024 года. Напомним, строительство первого этапы М-12 начнется во втором полугодии следующего года с дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани.