О переносе премьеры сериала, снятом по книге писательницы из Казани, сообщила сама автор произведения. Гузель Яхина написала об этом на своей странице "В Контакте".

"Вы спрашиваете: когда же фильм? Сериал "Зулейха открывает глаза" всё ещё не вышел на экраны. Даты премьеры определяет телеканал. Скорее всего, это будет уже весной." - сообщает писательница и добавляет, что на данный момент ей больше ничего не известно.

Напомним, что сериал "Зулейха открывает глаза" планировали представить публике в декабре 2019 года, его снимали в Пермском крае и Татарстане: в Лаишевском районе для этого даже построили локацию - книжный поселок Семрук. В главной роли в сериале снялась Чулпан Хаматова.

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