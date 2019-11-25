В РТ пожарные датчики спасли квартиру многодетной семьи

В Лениногорском районе Татарстана пожарный извещатель спас квартиру многодетной семьи. По данным МЧС, вчера утром в селе Зеленая Роща произошел пожар в многоквартирном доме. О происшествии в экстренные службы сообщили соседи: именно они услышали, как в одной из квартир сработало устройство.

На момент прибытия спасателей из окон и дверей квартиры валил дым, внутри людей не было: соседи рассказали, что хозяйка жилья находилась на подработках, а дети у бабушки. На тушение пожара потребовалось порядка 15 минут, в результате происшествия закоптились стены и сгорели вещи на полу, площадь возгорания не превысила 1 квадратного метра.

Как подчеркнули в МЧС, избежать большего ущерба помогли автоматические пожарные извещатели, которые в квартире установили в прошлом году по президентской программе.

