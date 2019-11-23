В Казани ищут родных погибшего в Великой Отечественной войне солдата

Московский поисковый отряд «Обелиск» обратился в редакцию Prokazan.ru с просьбой помочь в поисках родственников погибшего в Великой Отечественной войне солдата из Казани Петра Карпова. Родным хотят передать именную папку с данными о солдате и адрес его современного места захоронения, чтобы они смогли поклониться памяти близкого человека.

«Возможно, родные солдата прочтут, услышат, увидят его и отзовутся! Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того региона, в котором солдат проживал до войны! Возможно, родные Карпова Петра Кузьмича до сих пор проживают на территории Республики Татарстан или в г. Казань. Карпов Петр Кузьмич- однополчанин моего родного деда!» - рассказал командир московского поискового отряда «Обелиск» Михаил Поляков.

Рядовой Петр Кузьмич Карпов родился в 1901 году, в апреле 1942 года был призван на фронт Кировским РВК, умер от ран 25 августа 1942 года в медсанбате 17-й стрелковой дивизии. Первоначально солдата похоронили в братской могиле на опушке леса в деревне Мурыгино Смоленской области. Останки бойца были подняты отрядом «Обелиск» в 2016 году и перезахоронены в братской могиле в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области.

До войны Петр Карпов проживал на улице Воровского в поселке Ворава Ленинского района Казани, у него была супруга Карпова Мария Филипповна.

Контакт для связи с поисковым отрядом roza-fattahova@mail.ru.