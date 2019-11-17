В одном из казанских дворов сегодня нашли окровавленный труп

17 ноября в районе обеда во дворе дома № 76 по улице Чистопольской обнаружили труп мужчины, вокруг тела по асфальту растеклась кровь. Оно лежало прямо посреди проезжей части.

Как уточнили корреспонденту Prokazan.ru в полиции, на месте происшествия работают сотрудники ведомства, они будут устанавливать обстоятельства трагедии. Данных о личности погибшего и характере смерти пока нет.

Напомним, вчера в Лаишевском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли 4 человека, еще трое были травмированы.