Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее оформление

Затраты Казани на новогоднее оформление города стали третьими после Москвы и Петербурга. Согласно рейтингу издания Daily Storm, столица РТ потратит на украшение почти столько же, сколько Северная столица - 106 миллионов Казань и 108 - Санкт-Петербург.

Москву при этом украсят на сумму втрое большую - на оформление планируется потратить 300 с лишним миллионов. Меньше всего, по данным издания, на эти цели выделено в Омске - всего 400 тысяч.

Напомним, что ранее Казань вошла в тройку самых новогодних городов России, а Кыш Бабай стал вторым по популярности новогодним волшебником в стране.