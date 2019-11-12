В Казани снесли магазин с пиротехникой

В Казани снесли очередной незаконно установленный павильон. Он располагался по адресу Ямашева, 12 а и торговал пиротехникой, товарами для праздника и лакокрасочными материалами.

Как сообщают в УФССП РТ, торговая точка была признана самовольной постройкой решением суда, однако ее владелица не торопилась освобождать территорию. Был запланирован снос павильона в принудительном порядке. 13 ноября незадолго до приезда на место представителей Исполкома Казани и судебных приставов владелица объекта все же освободила занимаемую землю.

Добавим, что с начала года в Казани снесено несколько десятков незаконных торговых построек.