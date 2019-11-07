Майнкрафт, барабаны и корейская музыка: куда сходить в Казани 9 и 10 ноября

Выходные после короткой рабочей недели - как продолжение праздников. Мы собрали несколько необычных идей, как и где провести этот уик-энд. Выбирайте!

Киноподполье: смотрим и обсуждаем фильм о великом скрипаче

В субботу в “Киноподполье” пройдет бесплатный показ фильма "Паганини: Скрипач Дьявола" Бернарда Роуза (2013г). Зрители смогут не только посмотреть ленту, но и обсудить ее.

Лента - это история жизни великого итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини, поднявшегося к вершинам успеха в начале XIX века и сполна изведавшего оборотную сторону славы.

Когда - 9 ноября

Где - Островского,67, №406

Во сколько - 18:00

Вход - бесплатно

Открытые уроки: создай своего 3D персонажа из Манкрафта

В Малой компьютерной академии в эту субботу детям от 7 до 14 расскажут, как создать персонажа популярной игры. В это время родители узнают о детских трендах года и пользе IT-образования. Если ребенок все равно проводит время за планшетом и компьютером, то пусть уж это будет с пользой - говорят организаторы.

Когда - 9 ноября

Где - Островского, 38, №407

Во сколько - 11:30 и 13:30

Вход - бесплатно, нужна регистрация

Футбол: “Рубин” - “Динамо”

В субботу на Центральном стадионе пройдет матч между казанским “Рубином” и московской командой “Динамо”. На сегодняшний день «Рубин» занимает в турнирной таблице российской премьер-лиги 12-ю строчку. Чем закончится очередная встреча - приходите и смотрите сами.

Когда - 9 ноября

Где - Ташаяк,2

Во сколько - 14:00

Вход - от 160 до 720 рублей, есть скидки

Что-то необычное: корейская инструментальная музыка

В воскресенье в ГБКЗ имени Сайдашева казанцы могут услышать главного романтика корейской инструментальной сцены - в столицу РТ приедет Шин Джихо. Он исполнит лучшие произведения и неизданный материал.

Когда - 10 ноября

Где - пл.Свободы, 3

Во сколько - 18:00

Вход - от 600 до 1700 рублей.

Выпускной у барабанщиков: отчетный концерт в баре

В воскресенье в ROCKSTAR BAR пройдет выпускной концерт учеников “Не Школы Барабанов”. Будет много музыки, также организаторы обещают приятные “плюшки” для гостей.

Когда - 10 ноября

Где - Пушкина, 29а

Во сколько - 20:00

Вход - бесплатно

