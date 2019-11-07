Майнкрафт, барабаны и корейская музыка: куда сходить в Казани 9 и 10 ноября

Выходные после короткой рабочей недели - как продолжение праздников. Мы собрали несколько необычных идей, как и где провести этот уик-энд. Выбирайте!
Киноподполье: смотрим и обсуждаем фильм о великом скрипаче
В субботу в “Киноподполье” пройдет бесплатный показ фильма "Паганини: Скрипач Дьявола" Бернарда Роуза (2013г). Зрители смогут не только посмотреть ленту, но и обсудить ее.
Лента - это история жизни великого итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини, поднявшегося к вершинам успеха в начале XIX века и сполна изведавшего оборотную сторону славы.
Когда - 9 ноября
Где - Островского,67, №406
Во сколько - 18:00
Вход - бесплатно
Открытые уроки: создай своего 3D персонажа из Манкрафта
В Малой компьютерной академии в эту субботу детям от 7 до 14 расскажут, как создать персонажа популярной игры. В это время родители узнают о детских трендах года и пользе IT-образования. Если ребенок все равно проводит время за планшетом и компьютером, то пусть уж это будет с пользой - говорят организаторы.
Когда - 9 ноября
Где - Островского, 38, №407
Во сколько - 11:30 и 13:30
Вход - бесплатно, нужна регистрация
Футбол: “Рубин” - “Динамо”
В субботу на Центральном стадионе пройдет матч между казанским “Рубином” и московской командой “Динамо”. На сегодняшний день «Рубин» занимает в турнирной таблице российской премьер-лиги 12-ю строчку. Чем закончится очередная встреча - приходите и смотрите сами.
Когда - 9 ноября
Где - Ташаяк,2
Во сколько - 14:00
Вход - от 160 до 720 рублей, есть скидки
Что-то необычное: корейская инструментальная музыка
В воскресенье в ГБКЗ имени Сайдашева казанцы могут услышать главного романтика корейской инструментальной сцены - в столицу РТ приедет Шин Джихо. Он исполнит лучшие произведения и неизданный материал.
Когда - 10 ноября
Где - пл.Свободы, 3
Во сколько - 18:00
Вход - от 600 до 1700 рублей.
Выпускной у барабанщиков: отчетный концерт в баре
В воскресенье в ROCKSTAR BAR пройдет выпускной концерт учеников “Не Школы Барабанов”. Будет много музыки, также организаторы обещают приятные “плюшки” для гостей.
Когда - 10 ноября
Где - Пушкина, 29а
Во сколько - 20:00
Вход - бесплатно
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