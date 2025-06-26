В РПЦ уверены, что после СВО многие солдаты станут священниками
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл рассказал, что на фронте происходит переосмысление ценностей.
Митрополит подчеркнул, что после успешного завершения специальной военной операции многие военнослужащие, вдохновленные пережитыми событиями, обратятся к монашеской жизни и примут священный сан. К этому также способствуют массовые крещения на передовой. Он сообщил, что некоторые офицеры уже планируют поступить в духовные семинарии.
По словам митрополита, на передовой, где царят страх и ужас, люди начинают по-другому воспринимать свою жизнь, что приводит к переоценке ценностей. Церковь, по его мнению, поддерживает тех, кто решит стать священниками или монахами, после возвращения домой.
Владыка отметил, что процесс воцерковления среди военнослужащих выражается в большом числе крещений. На данный момент, по его словам, более 50 тысяч солдат приняли святое крещение, что является значимым свидетельством духовного пробуждения. Он добавил, что такое движение к Богу необычно и уверенно заявляет, что многие из этих людей, возможно, станут священниками или монахами, изменив свою жизнь, пишет ТАСС.
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