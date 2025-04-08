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В Риме археологи нашли древнюю собаку в идеальном состоянии

Помимо скелета собаки, в том же районе археолог...

pixabay.com

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Археологи в Древнем Риме сделали редкую находку — в ходе раскопок был обнаружен скелет собаки, пролежавший в земле около двух тысяч лет. По словам исследователей, останки сохранились удивительно хорошо: у животного цела пасть, сохранились зубы и почти весь скелет.

Как рассказал бельгийский археолог Арне Вербрюгге, сохранить такую древнюю находку в хорошем состоянии помог фундамент из высокоизвесткового песчаника, под которым и была захоронена собака. Он отметил, что именно благодаря особенностям грунта кости не разрушились со временем.

Учёный также пояснил, что в Римской империи собак часто ассоциировали с загробным миром. Считалось, что они сопровождают умерших и охраняют захоронения. Однако в этом случае речь идёт не о человеческом погребении, а о здании, что делает находку особенно редкой. По мнению Вербрюгге, такие жертвоприношения могли быть частью ритуала очищения участка перед строительством — значит, строение имело значительное значение.

Помимо скелета собаки, в том же районе археологи нашли предметы из керамики, украшения и древние монеты. Определить породу животного пока не удалось, как и установить точное назначение здания, но учёные планируют продолжить исследования, пишет KP.RU.

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