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В Казани расследуют дело альфонса за обман более 20 женщин

Он отметил, что перед следствием стоит наглядны...

pixabay.com

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В Казани продолжается расследование громкого уголовного дела в отношении мужчины, который, выдавая себя за надёжного партнёра, обманул 21 женщину на сумму более 44 миллионов рублей. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Татарстана и замначальника ГСУ МВД РТ Рустем Садыков.

Он отметил, что перед следствием стоит наглядный пример того, как доверие граждан может сыграть на руку мошенникам. В центре внимания — «брачный аферист», ранее судимый, который после освобождения вновь вернулся к преступной деятельности.

По версии следствия, мужчина выстраивал отношения с женщинами, щедро одаривая их цветами и подарками, создавая иллюзию романтической близости. Его жертвы начинали верить в возможность создания семьи, после чего он переходил к обману: просил деньги якобы на бизнес или помощь в трудной ситуации.

В отдельных случаях пострадавшие шли на крайние меры. Одна из женщин оформила 27 кредитов ради «возлюбленного», другая не только заняла крупную сумму, но и продала квартиру за 11 миллионов рублей.

Садыков подчеркнул, что в его практике подобной масштабности случаи встречаются крайне редко. Он рассказал, что некоторые жертвы оказывались буквально на грани выживания. В частности, одна из женщин сильно похудела, доведя себя почти до анорексии — не от стресса, а от реального голода, когда не было возможности кормить даже детей.

На данный момент подозреваемый арестован, он находится под стражей. Следственные действия по делу продолжаются, пишет «БИЗНЕС Online».

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