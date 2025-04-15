60-летний безработный челнинец надругался над 14-летней школьницей

Преступление произошло на прошлой неделе в поселке Зяб, расположенном в Челнах. По информации KazanFirst, в период с 9 по 11 апреля 60-летний безработный мужчина с криминальным прошлым совершал сексуальные насильственные действия в отношении 14-летней школьницы на протяжении трех дней.

Согласно источникам, подозреваемый был задержан, однако свою вину он не признал. В ходе расследования из квартиры были изъяты постельное белье и одежда девочки, а у задержанного взяли пробы ДНК. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что семья пострадавшей школьницы состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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