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Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Бесконечное существование может привести к....

pixabay.com

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Учёные задумались над тем, какие изменения произойдут в человеческом организме, если вдруг станет возможным обретение бессмертия — мечты, к которой стремилось человечество с древнейших времён.

Специалисты отмечают, что бессмертие — это не просто бесконечное функционирование тела, но и непрерывное существование сознания. Именно это, по их мнению, станет главной проблемой. С течением времени психика человека может не выдержать вечной жизни — разум устанет, появится эмоциональное и ментальное выгорание.

Организм, несмотря на отсутствие старения, может со временем стать более уязвимым, ведь биологические системы рассчитаны на определённый жизненный цикл. А когда конечность исчезнет, исчезнет и ценность моментов, считает научное сообщество.

Как пишет МедиаПоток со ссылкой на RuNews24.ru, бесконечное существование может привести к тому, что человек перестанет стремиться к развитию и познанию, утратит вкус к жизни и способность радоваться простым вещам.

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