В суде Казани рассмотрят дело о кражах на вертолетном заводе

Суд Казани готовится к рассмотрению дела организованной группы, обвиняемой в хищении запчастей для гражданской и военной авиации. Общий ущерб оценивается в 47 миллионов рублей. Среди фигурантов — 12 сотрудников Казанского вертолётного завода, включая начальника цеха и сотрудников охраны. Об этом Реальному времени сообщил Айрат Каримов, исполняющий обязанности замглавы ГСУ МВД Татарстана.

По версии следствия, преступная схема основывалась на участии «своего человека» на проходной. Через него на территорию завода заезжала «Газель», которая вывозила детали под видом пустой машины. Далее украденное отправлялось в Новосибирск, где один из участников подделывал документы и изготавливал упаковку. После этого продукция попадала в продажу.

Следствие уже арестовало имущество участников на сумму около 30 миллионов рублей.

Напомним, ещё в 2023 году в рамках этого дела были задержаны Антон Орлюк — начальник отдела снабжения «419 авиаремонтного завода» из Санкт-Петербурга, и Станислав Федосов, директор новосибирской компании «Аввис». В числе обвиняемых также оказались работники 31-го цеха Казанского завода — Рустем Салаватуллин, Ильдар Мингалеев и их коллеги, занимавшиеся изготовлением и установкой комплектующих деталей вертолётов.

По материалам дела, организаторами преступной группы считаются Орлюк и Салаватуллин, а в схему был вовлечён и отец последнего.