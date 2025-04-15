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Труп дедушки нашли под окнами казанского пансионата

Установлено, что погибший являлся...

Катя Царева

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Утром, примерно в семь часов, возле здания пансионата для пожилых людей «Вера-2» в Казани было обнаружено тело 77-летнего мужчины. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, с момента смерти прошло не более часа. Предполагается, что мужчина мог выпасть из окна. При нем была найдена записка, которая, по информации источников, может быть предсмертной, однако её содержание пока не раскрывается.

Установлено, что погибший являлся одним из постояльцев учреждения. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали о том, что 48-летний мужчина убил собутыльника за отказ уходить и получил 9 лет колонии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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