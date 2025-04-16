В США начали исследования ксенотрансплантации печени свиньи человеку

Американское Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) дало зелёный свет на проведение первых клинических испытаний технологии использования генно-модифицированных свиных печеней для временной поддержки функций органа у пациентов с тяжёлой печёночной недостаточностью. Об этом сообщают компании eGenesis и OrganOx.

Суть методики заключается в подключении модифицированной свиной печени (модель EGEN-5784) к кровеносной системе пациента с помощью устройства для экстракорпоральной печеночной циркуляции (ELC) под названием metra, разработанного OrganOx. Такой подход позволяет частично выполнять функции повреждённого органа, предоставляя врачам время для стабилизации состояния больного или ожидания донорской трансплантации.

Потенциал технологии уже был продемонстрирован в ходе исследования PERFUSE-2, где её протестировали на четырёх пациентах с диагнозом "смерть мозга" и печёночной недостаточностью. Новый этап испытаний будет проходить с участием до 20 пациентов, у которых диагностирована острая декомпенсация функции печени 2–3 степени, а также тяжёлая печёночная энцефалопатия. Все участники не являются кандидатами на пересадку.

Интересно, что незадолго до этого китайские врачи сообщили об успешной пересадке свиной ГМ-печени пациенту с зафиксированной смертью мозга. Орган функционировал в течение 10 дней и был затем удалён по плану. Кроме того, ранее FDA также одобрило клинические испытания свиных генно-модифицированных почек — в них должны принять участие шесть пациентов, пишет N + 1.