Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

В США начали исследования ксенотрансплантации печени свиньи человеку

Суть методики заключается в...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Американское Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) дало зелёный свет на проведение первых клинических испытаний технологии использования генно-модифицированных свиных печеней для временной поддержки функций органа у пациентов с тяжёлой печёночной недостаточностью. Об этом сообщают компании eGenesis и OrganOx.

Суть методики заключается в подключении модифицированной свиной печени (модель EGEN-5784) к кровеносной системе пациента с помощью устройства для экстракорпоральной печеночной циркуляции (ELC) под названием metra, разработанного OrganOx. Такой подход позволяет частично выполнять функции повреждённого органа, предоставляя врачам время для стабилизации состояния больного или ожидания донорской трансплантации.

Потенциал технологии уже был продемонстрирован в ходе исследования PERFUSE-2, где её протестировали на четырёх пациентах с диагнозом "смерть мозга" и печёночной недостаточностью. Новый этап испытаний будет проходить с участием до 20 пациентов, у которых диагностирована острая декомпенсация функции печени 2–3 степени, а также тяжёлая печёночная энцефалопатия. Все участники не являются кандидатами на пересадку.

Интересно, что незадолго до этого китайские врачи сообщили об успешной пересадке свиной ГМ-печени пациенту с зафиксированной смертью мозга. Орган функционировал в течение 10 дней и был затем удалён по плану. Кроме того, ранее FDA также одобрило клинические испытания свиных генно-модифицированных почек — в них должны принять участие шесть пациентов, пишет N + 1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Вблизи Самосырово вспыхнул крупный лесной пожар

Интересное в Казани

день назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

где обитают тараканы

Новости Татарстана

день назад

22-летняя фигуристка Загитова снялась в полупрозрачных колготках

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час

обшивка инсталляции гипсокартоном в Новосибирске

Не у нас

18 часов назад

Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Новости Казани

день назад

Труп дедушки нашли под окнами казанского пансионата

Новости Татарстана

день назад

60-летний безработный челнинец надругался над 14-летней школьницей

Новости Казани

день назад

На Амирхана из-за ДТП образовалась длинная пробка

Новости Казани

день назад

Автобус из Челябинска в Казань 7 часов простоял в пробке
Новости Казани
3 часа назад

Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам

Нячанг славится бирюзовыми водами

Новости Казани

33 минуты назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Не у нас

43 минуты назад

В США начали исследования ксенотрансплантации печени свиньи человеку

Новости Казани

час назад

В Казани расследуют дело альфонса за обман более 20 женщин

Новости Казани

час назад

Ж/д переезд в Дербышках на время перекроют для машин
В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе
Новости Татарстана
3 часа назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе

Новости Казани

час назад

В суде Казани рассмотрят дело о кражах на вертолетном заводе

Не у нас

час назад

Ученые заявили, что на связи людей в социуме значительно влияет запах тела

Не у нас

3 часа назад

Ученые подтвердили негативные последствия женского обрезания
Бомба замедленного действия: казанский стоматол...
Интересное в Казани
5 дней назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости