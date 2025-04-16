В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе

На улице 40 лет Победы в Чистополе произошло возгорание на территории складской базы.

Как рассказал один из очевидцев, он прибыл для разгрузки, когда заметил клубы дыма и открытое пламя. По его словам, также были слышны звуки, напоминающие взрывы. На данный момент огонь вплотную приблизился к расположенному рядом жилому зданию.

Пожарные расчёты работают на месте происшествия, пишет Mash Iptash.

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