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В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе

Пожарные расчёты работают на месте происшествия

pixabay.com

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На улице 40 лет Победы в Чистополе произошло возгорание на территории складской базы.

Как рассказал один из очевидцев, он прибыл для разгрузки, когда заметил клубы дыма и открытое пламя. По его словам, также были слышны звуки, напоминающие взрывы. На данный момент огонь вплотную приблизился к расположенному рядом жилому зданию.

Пожарные расчёты работают на месте происшествия, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 14 посетителей кафе в Альметьевске отравились кишечной инфекцией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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