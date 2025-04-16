На станции метро "Суконная Слобода" девушка оказалась на путях перед поездом

Во второй половине дня, около 16:00, на станции метро "Суконная Слобода" произошёл необычный случай — девушка оказалась на путях перед прибывающим поездом. Машинист заметил происходящее вовремя и смог экстренно затормозить состав ещё до столкновения. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас девушка находится в полиции, где сотрудники выясняют детали произошедшего. Работа метрополитена не нарушена — поезда продолжают движение по расписанию.