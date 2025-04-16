На Серова в Казани девушка выпала из окна

По словам очевидцев, сначала раздался громкий глухой удар, после чего люди выглянули в окна и увидели произошедшее. Попытки проверить пульс оказались безуспешными, и очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Местные утверждают, что ранее погибшую в этом районе никто не видел. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Iptash.

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