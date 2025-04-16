Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Экономист рассказала казанцам, как инвестировать деньги при заплате в 75 тысяч рублей

Инфляция в России стабильно превышает 7%, ключевая ставка Центробанка — на уровне 16–17%, а цены на жильё и потребительские товары продолжают расти. В этих условиях «просто держать деньги на счёте» — значит терять. Для казанцев вопрос инвестирования в 2025 году стал не столько возможностью заработать, сколько необходимостью защитить свои накопления. Редакция PROKAZAN разобралась во всех возможных варианта инвестиций.

Как откладывать и инвестировать деньги жителям Казани при средней зарплате в 75 000 рублей

Анализ доходов и расходов

Прежде чем начать откладывать деньги, важно тщательно проанализировать свои доходы и расходы. Запись всех трат за месяц поможет выявить ненужные расходы и найти возможности для экономии. Использование финансовых приложений, таких как Дзен-Мани, поможет в учёте.

«Анализировать свои расходы и доходы необходимо для того, чтобы выстроить чёткую финансовую картину. Это поможет не только сэкономить, но и увидеть потенциальные направления для инвестиций», — рассказывает корреспонденту PROKAZAN преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Галина Платунина.

Создание резервного фонда

Резервный фонд необходим для покрытия непредвиденных расходов, таких как ремонт автомобиля, лечение или потеря работы. Оптимально иметь запас на 3–6 месяцев жизни.

«Резервный фонд должен быть основой финансовой безопасности. Это своего рода финансовая подушка, которая в случае непредвиденных ситуаций поможет избежать долгов и потерь», — Галина Платунина.

Планирование бюджета

Разделите расходы на обязательные (кредиты, коммунальные платежи) и необязательные (развлечения, дополнительные траты). Это поможет выстроить приоритеты и сократить ненужные расходы.

Откажитесь от импульсивных покупок.

Покупайте продукты оптом или по акциям.

Пользуйтесь общественным транспортом вместо личного автомобиля.

Советы по сокращению расходов:

«Оптимизация расходов — это первый шаг на пути к накоплениям и инвестированию. Отказ от импульсивных покупок и грамотное планирование бюджета — это важный элемент в стратегическом управлении личными финансами», — Галина Платунина.

Инвестиции для роста капитала

Инвестирование помогает защитить деньги от инфляции и способствует их росту. Важно выбрать подходящие инструменты с учётом уровня риска и горизонта инвестиций.

Варианты инвестиций:

Банковские вклады: гарантированный доход, низкий риск.

Облигации федерального займа (ОФЗ): стабильная доходность, низкая вероятность дефолта.

Акции крупных компаний: высокий доход, высокий риск.

Недвижимость: долгосрочные инвестиции, стабильный доход от аренды.

«Инвестирование — это не только про прибыль, но и про грамотное распределение рисков. Когда вы выбираете инструменты для инвестиций, важно учитывать не только доходность, но и степень риска, который готовы взять на себя», — Галина Платунина.

Рекомендации по инвестиционному портфелю при зарплате 75 000 рублей

Для создания сбалансированного портфеля начните с консервативных вложений, таких как банковские депозиты и ОФЗ. Постепенно можно расширять портфель, включая акции и недвижимость.

«При небольшой зарплате важно начинать с безопасных инвестиций. Такой подход помогает избежать больших рисков и постепенно увеличивать доходность вашего портфеля», — Галина Платунина.

Пример распределения капитала:

Резервный фонд: 15%

Обязательные платежи: 30%

Питание: 20%

Транспорт: 10%

Развлечения: 5%

Инвестиции: 20%

При средней зарплате в 75 000 рублей ежемесячно можно откладывать 15–20 тысяч рублей, что составит 180–240 тысяч рублей в год, которые можно инвестировать и получать стабильный доход.

Депозиты: стабильность, но не рост

Банковские вклады — по-прежнему один из самых простых и безопасных инструментов. Сегодня банки предлагают по вкладам от 12 до 17% годовых, что заметно выше прошлогодних показателей. Однако, как отмечает Галина Платунина, старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, даже при таких ставках вклад проигрывает инфляции.

Автор фото: Про город

«В условиях высокой инфляции и нестабильного курса рубля банковские вклады становятся инструментом сохранения, но не приумножения капитала. Это — страховка, а не инвестиция».

Облигации: купонный доход и низкий риск

Когда подходит: если вы хотите пассивный доход выше, чем у вкладов, и готовы держать деньги в одном инструменте 1–2 года.

Государственные облигации (ОФЗ) — надежный инструмент с фиксированным доходом. Сегодня их доходность достигает до 20–21% годовых, особенно у длинных выпусков. Корпоративные облигации предлагают ещё выше — до 24–25%, но требуют большего анализа: важно выбирать надёжные компании-эмитенты.

«Купонные выплаты дают стабильный денежный поток, а если облигации купить на просадке — доходность будет выше», — поясняет Платунина.

Важно: часть облигаций имеет плавающий купон, привязанный к ставке ЦБ, что даёт защиту от её снижения.

Когда подходит: если вы готовы к колебаниям рынка и рассматриваете горизонт от 3 лет.

Автор фото: Про город

Инвестиции в дивидендные акции крупных российских компаний — один из самых популярных способов заработка в 2025 году. Такие компании, как «Сбер», «Газпром», «Лукойл», стабильно платят дивиденды от 10 до 18% годовых.

Однако важно учитывать, что рынок акций — волатильный. Котировки зависят от геополитики, санкций и колебаний валют.

«Дивидендная доходность привлекательна, но нужно уметь читать отчётность, понимать цикл компании и быть готовым к просадкам», — подчёркивает Галина Петровна.

Недвижимость: аренда — не всегда пассивна

В Казани спрос на аренду остаётся высоким — особенно в районе КФУ, IT-парка, Приволжского района. Однако стоимость квадратного метра в новостройках выросла в среднем до 150-210 тыс. руб., что делает покупку недвижимости дорогой инвестицией.

Аренда может приносить от 4 до 7% годовых, но требует участия: ремонта, общения с арендаторами, уплаты налогов. Кроме того, рынок насыщается, и конкуренция растёт.

Альтернативные инвестиции: золото, искусство, криптовалюта

Инвестиции в золото и драгоценные металлы стали актуальными на фоне нестабильного рубля. Доходность не всегда высокая, но актив считается защитным.

Криптовалюта — инструмент с высоким риском и высокой потенциальной доходностью. Подходит только тем, кто готов к спекуляциям и потерям.

Коллекционное искусство, винтаж и антиквариат требуют глубоких знаний и доступа к экспертам.

«Это ниша не для всех. Инвестор должен хорошо разбираться в активах и понимать, как их продать при необходимости», — комментирует Платунина.

Что выбрать казанцу в 2025 году?

Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы. В 2025 году главное — диверсификация и понимание своих целей. Условный миллион рублей можно распределить по нескольким направлениям:

30% в облигации с фиксированным купоном

30% — в акции надёжных дивидендных компаний

20% — в депозит с высокой ставкой (страховка ликвидности)

20% — в альтернативные или рискованные активы, если вы готовы экспериментировать

Галина Платунина, старший преподаватель кафедры МТУСИ:

Автор фото: Про город