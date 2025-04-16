В Казани вебкамщицы заработали 77 млн на порно: их задержали

Полиция задержала десять жителей Казани, которых подозревают в производстве и распространении порнографии. Как сообщили в МВД Татарстана, организаторы — 32-летний местный житель и уроженец Тюмени — арендовали помещение под студию, где снимали откровенные ролики.

Для съёмок они привлекли шесть девушек, обещая им половину дохода. В команде также были продюсер и оператор. Видео публиковались на зарубежных сайтах, а доход — около 77 миллионов рублей — обналичивали через криптовалюту.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве порнографии и отмывании денег. Все участники схемы задержаны.

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